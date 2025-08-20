InícioCidades DF
Investigação

MPDFT pede investigação sobre abordagem da PM na Estrutural

Imagens que circularam nas redes mostram um policial agredindo um homem com tapas na cabeça durante uma revista

PM agride homem em frente a distribuidora na Estrutural - (crédito: Material cedido ao Correio)
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deu prazo de cinco dias para que a Polícia Militar (PMDF) se manifeste sobre conduta de policiais militares envolvidos em uma operação na região da Estrutural. A operação tinha como objetivo fiscalizar o fechamento de estabelecimentos que operavam fora do horário permitido por lei, entre 6h e meia-noite. 

No entanto, a ação ganhou notoriedade após a circulação de um vídeo que mostra a abordagem policial. Na imagens aparece um policial agredindo um homem com tapas na cabeça durante uma revista. Em seguida, o agente bate a cabeça do homem contra a parede, o derruba no chão e aplica um "mata-leão". O homem foi detido por desacato e liberado na sequência. Veja:

O MP requisitou que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do DF (PMDF) abra um inquérito para investigar o caso. A ação, ocorrida na madrugada da última segunda-feira (18/8) em frente a uma distribuidora de bebidas, é alvo de denúncias de truculência.

Por Carlos Silva
postado em 20/08/2025 18:41
x