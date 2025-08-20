MPDFT pede investigação sobre abordagem da PM na Estrutural

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deu prazo de cinco dias para que a Polícia Militar (PMDF) se manifeste sobre conduta de policiais militares envolvidos em uma operação na região da Estrutural. A operação tinha como objetivo fiscalizar o fechamento de estabelecimentos que operavam fora do horário permitido por lei, entre 6h e meia-noite.

Leia também: MPDFT abre investigação para apurar conduta de policiais na Asa Norte

No entanto, a ação ganhou notoriedade após a circulação de um vídeo que mostra a abordagem policial. Na imagens aparece um policial agredindo um homem com tapas na cabeça durante uma revista. Em seguida, o agente bate a cabeça do homem contra a parede, o derruba no chão e aplica um "mata-leão". O homem foi detido por desacato e liberado na sequência. Veja:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O MP requisitou que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do DF (PMDF) abra um inquérito para investigar o caso. A ação, ocorrida na madrugada da última segunda-feira (18/8) em frente a uma distribuidora de bebidas, é alvo de denúncias de truculência.