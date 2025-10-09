Programa CEP para Todos a 62 localidades do Distrito Federal

O programa CEP para Todos implementou Código de Endereçamento Postal (CEP) nas 62 comunidades urbanas e favelas do Distrito Federal. Com isso, a capital do país fica entre as 22 unidades da federação que atingiram 100% da meta inicial do programa, com estados como Rio de Janeiro, Pernanmbuco e Goiás. O programa é uma parceria entre o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferia; o Ministério das Comunicações, com os Correios; e o IBGE.

“Mais do que um número, ter CEP é dignidade para a pessoas que estão nas periferias e não tinham acesso ao básico, como levar seus filhos a um posto de saúde próximo de casa. Essa é mais uma dívida histórica que está sendo reparada pelo governo federal”, afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho, ao anunciar a conclusão da Meta 1 do programa CEP para Todos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa, lançada em novembro de 2024, dentro do Programa Periferia Viva, prevê que, na primeira etapa, cada um desses locais tenha um CEP coletivo. A segunda etapa será o levantamento dentro das comunidades, para mapeamento de ruas, vielas e becos, possibilitando que tenham CEP por logradouro.

Em todo o país, o CEP para Todos contabiliza 12.348 comunidades urbanas e favelas mapeadas pelo Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE), das quais 99,47% receberam um CEP geral. São 656 cidades, onde vivem 16,3 milhões de pessoas — 8,1% da população do país. Dessas, 72,9% são pretos e pardos, que compõem a população negra brasileira.