"Segunda identidade", afirma Gilmar Mendes, empossado como imortal

Gilmar, entre o ex-presidente Sarney e o presidente da ABrL, Fábio de Sousa Coutinho - (crédito: Pedro Mesquita/CB/D.A Press)

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF) ministro Gilmar Mendes tomou posse na Academia Brasiliense de Letras (ABrL), ocupando a cadeira de número 1, em uma cerimônia que celebrou sua trajetória intelectual e pública. A cadeira, que tem como patrono Alberto Torres — ex-ministro do STF em 1901 — e foi fundada por Hermes Lima, segue uma forte tradição de escritores juristas.



O ingresso do ministro na ABrL foi amplamente visto como o reforço de sua identidade com a capital federal. Gilmar Mendes, que nasceu em Diamantino (MT), chegou em 1974 e estudou na Universidade de Brasília (UnB), formando-se em 1978 e retornando para ser professor por quase três décadas.

Ao Correio, o ministro falou sobre o significado de se tornar imortal em Brasília, destacando seus laços enraizados na cidade. “Tenho ligações muito fortes com Brasília. Eu nasci em Diamantino, sou matogrossense, mas tenho essa segunda identidade muito forte. Os meus vínculos estão muito enraizados aqui e, de fato, esse vínculo com a Academia Brasiliense de Letras reforça esses elos que eu já tive”.

“Ao ingressar nesta casa, assumo o compromisso de honrar a memória de Roberto Torres, Hermes Lima e Marcos Vilaça, todos grandes intelectuais e homens públicos, bem como todos que por aqui passaram e contribuíram para que esta academia continue a ser, nesta cidade que nasceu para ser o símbolo da democracia brasileira, um espaço de resistência intelectual, pensamento livre, defesa da democracia e cultivo da palavra, instrumento da cidadania, justiça e liberdade”, declarou o decano.

O presidente da ABrL, Fábio de Sousa Coutinho, ressaltou ao jornal que a chegada de Mendes à cadeira número 1 representa a continuação de uma presença extraordinária de figuras do campo do direito que tiveram grande importância na cultura brasileira.

“É uma cadeira de alta tradição, de cultura jurídica, mas também que demonstra a força do direito no seu casamento com a literatura”, afirmou o presidente da Academia.

O evento contou com a presença de diversos membros da Academia, incluindo o ex-presidente José Sarney, decano da ABrL e membro das Academia Maranhense de Letras e Academia Brasileira de Letras. O ex-presidente foi enaltecido por Gilmar Mendes e foi o responsável por acompanhar o ministro na assinatura do termo de posse.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti