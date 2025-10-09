Ministério Público vai lançar canal para denúncias de violência policial

A violência policial foi tema de uma audiência pública realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) nesta quinta-feira (9/10). O órgão vai lançar, em 29 de outubro, um canal exclusivo para denúncias dessa natureza.

“Toda denúncia ouvida é um passo a mais na proteção dos direitos fundamentais. A ouvidoria do MPDFT é a porta de entrada das demandas do cidadão em relação a todo e qualquer serviço público prestado pelo estado. É lá que colhemos queixas, reclamações, sugestões e elogios”, ressaltou o ouvidor-geral do MPDFT, o promotor Flávio Milhomen.

Entre as autoridades presentes estão os deputados distritais Fábio Félix e Max Maciel, do PSol; o coronel e chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, Rômulo Palmares; a ouvidora das mulheres do MPDFT, Mariana Silva Nunes; e o procurador Nizo Tochas, entre outros.