Segundo caso suspeito de intoxicação por metanol no DF é descartado

O segundo caso suspeito de intoxicação por metanol no Distrito Federal foi descartado, nesta quinta-feira (9/10), após exames não apontarem níveis tóxicos da substância no sangue do paciente, segundo a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO).

O homem, de 47 anos, é obeso e hipertenso. Ele deu entrada, inicialmente, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia, na madrugada de sexta-feira (4/10), com quadro grave que evoluiu rapidamente para insuficiência respiratória aguda. Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional de Santa Maria, onde exames complementares identificaram um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Com o agravamento do estado de saúde, o paciente foi levado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde apresentou quadro compatível com morte encefálica na noite de segunda-feira (6/10). A Secretaria de Saúde informou que não há novas atualizações sobre o protocolo de confirmação de morte encefálica.

Morador de Goiás, o homem não conseguiu relatar quais bebidas havia consumido nem a quantidade ingerida. No entanto, a equipe médica encontrou no veículo dele diversas bebidas alcoólicas — entre elas, cerveja, vodka, outros destilados e energético. De acordo com a investigação, as bebidas teriam sido compradas em uma “vendinha” próxima ao município de Padre Bernardo (GO), onde ele morava.

Caso Hungria

O caso do cantor Hungria, 34, foi o primeiro a levantar suspeitas de intoxicação por metanol no Distrito Federal. No entando, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou, na terça-feira (7/10), que o caso foi descartado.

De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D'Or', liberados na segunda-feira (6/10) e cedidos ao Correio, foi detectada a presença da substância no sangue em concentração de 0,54 mg/dL, isto é, valor superior ao limite de referência, que é de até 0,25 mg/dL. O valor, no entanto, é 37 vezes menor do que o considerado tóxico — acima de 20 mg/dL.

Segundo a pasta, é esperada a presença de traços de metanol em bebidas comercializadas dentro dos limites de segurança estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Portanto, a detecção da substância no sangue, em níveis abaixo do limiar de toxicidade, não confirma um quadro de intoxicação.

Casos em Goiás

Outros dois casos seguem sob investigação por suspeita de intoxicação por metanol em Goiás. Uma mulher de 25 anos, moradora de Itapaci (GO), permanece internada em estado grave na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Ela apresenta melhora clínica e responde ao tratamento, embora siga intubada e sedada. A paciente teria consumido bebidas alcoólicas em Guarinos (GO).

Já um homem de 20 anos, atendido no Hospital Estadual de Formosa (HEF), apresentou melhora rápida, sem alterações laboratoriais ou gasométricas, e recebeu alta médica no sábado (4/10), em boas condições clínicas.

Todos os casos suspeitos em Goiás cumprem os critérios estabelecidos pela nota técnica do Ministério da Saúde para intoxicação por metanol. A SES-GO informa que o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-GO), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e demais áreas técnicas seguem monitorando e apoiando os hospitais envolvidos no atendimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular