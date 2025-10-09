Marotinha 2025: Entrega de kits para participantes começa nesta sexta-feira

Começou a contagem regressiva para a Marotinha 2025, que será realizada no próximo domingo (12/10), a partir das 7h, em comemoração ao Dia das Crianças. A corrida, promovida pelo Correio Braziliense, terá como ponto de largada o Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV. A entrega dos kits dos participantes começa nesta sexta-feira (10/10) e segue até sábado (11/10), das 10h às 22h, no Shopping Conjunto Nacional, Espaço Jardim Urbano, 3º piso. As inscrições foram encerradas na quarta-feira (08/10).

Os participantes inscritos receberão um kit composto por camisa oficial da prova, sacochila personalizada, copo, medalha de participação (para todos os que completarem a corrida) e um kit de lanche pós-prova. A premiação principal será uma bicicleta para o primeiro colocado de cada bateria, uma forma de valorizar o desempenho e incentivar ainda mais o esporte nas primeiras fases da vida.

Voltada ao público de 4 a 13 anos, a Marotinha oferece percursos de 50, 75, 100, 200, 300 e 400 metros, com provas divididas por faixa etária. A novidade desta edição é a implantação de duas pistas de corrida, que visam garantir mais fluidez, conforto e segurança para os pequenos atletas.

Durante todo o dia, os corredores poderão aproveitar um espaço kids completo, com brinquedos infláveis, cama elástica, fliperamas, oficinas e atividades recreativas, em um ambiente pensado para que as crianças se divirtam com segurança e os pais possam acompanhar tudo com tranquilidade.

A tradicional competição promete repetir o sucesso das edições anteriores. No ano passado, as 2 mil vagas disponíveis se esgotaram em apenas três horas, e a expectativa é de que o entusiasmo e a alegria sejam ainda maiores neste ano.

História

A Marotinha foi criada em 12 de outubro de 1992, com o objetivo de incluir as crianças nas atividades da Maratona Brasília, voltada apenas para adultos. Como os pequenos não podiam participar dos 5km da prova principal, uma vez que a Federação Brasiliense de Atletismo só permitia maiores de 14 anos em provas de média e longa distâncias, os organizadores criaram uma corrida específica, com distâncias reduzidas e adequadas para a idade, no Dia das Crianças.

A solução foi estabelecer baterias diferenciadas. Crianças de 5 a 7 anos corriam 300m. De 8 a 14 anos, 3km. O evento foi um sucesso e contou com 2,5 mil inscritos, que correram na pista olímpica do antigo Estádio Mané Garrincha. No ano seguinte, o número mais do que dobrou, com 5.865 mil pequenos atletas. Na última edição da primeira fase da competição, em 1998, 10 mil corredores-mirins participaram do evento.

Após um hiato de quase 10 anos, a Marotinha foi rebatizada. Passou a se chamar Candanguinha, de 2007 a 2010. No ano passado, em fevereiro, o Correio voltou a presentear a criançada da capital, chamando o evento de Corrida Kids. Mas a memória afetiva prevaleceu e, no Dia das Crianças de 2024, a marca Marotinha renasceu e voltou a ser adotada na capital.

As edições da Marotinha serviram de berço para atletas que se destacaram nacional e internacionalmente, como Marílson dos Santos, revelado na corrida como campeão, em 1992. Anos mais tarde, ele se tornaria tricampeão da brasileira São Silvestre (2003, 2005 e 2010) e bicampeão da maratona de Nova York (2006 e 2008).



