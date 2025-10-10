Filhotes de arara são encontrados trancados em banheiro no DF

Dois homens foram presos em flagrante durante uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra o tráfico de animais silvestres, no Sol Nascente. Os suspeitos escondiam dois filhotes de arara em uma caixa fechada e sem ventilação, em um banheiro escuro de uma agropecuária na região. Os animais eram vendidos ilegalmente por criminosos que atuavam em grupos de WhatsApp, segundo as investigações.

A operação foi realizado nesta quinta-feira (9/10), pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Animais (DRCA) após denúncia de uma jovem que apresentou à polícia provas de negociações ilegais envolvendo as aves. Com base nas informações, os agentes iniciaram monitoramento no estabelecimento comercial e constataram movimentação suspeita.

Durante a abordagem, os policiais encontraram os filhotes ainda sem penas, separados da mãe e sem qualquer alimentação, em situação de extremo risco. De acordo com a PCDF, a condição em que os animais foram localizados caracteriza maus-tratos graves, uma vez que a retirada precoce compromete diretamente a sobrevivência das aves, além de evidenciar o crime de tráfico de fauna silvestre.

Os filhotes foram resgatados e encaminhados ao Hospital e Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre (HFAUS), onde receberão tratamento e reabilitação.

Os dois homens foram autuados pelos crimes previstos nos artigos 29, §1º, III, e 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/98). Um deles também responderá por exploração do jogo do bicho, conforme o artigo 58 da Lei de Contravenções Penais.