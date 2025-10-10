Carro colide com poste e invade canteiro central no Sudoeste

Carro colide com poste e placa de trânsito no Sudoeste - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem escapou sem ferimentos graves após bater o carro em um poste e uma placa de trânsito na via secundária do Sudoeste, na madrugada desta sexta-feira (10/10). Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo sobre o canteiro central da via.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 4h10 e enviou duas viaturas para o atendimento. O motorista, único ocupante do automóvel, recebeu atendimento no local, mas recusou o transporte para o hospital.

Leia também: Filhotes de arara são encontrados trancados em banheiro no DF



Ainda não há informações sobre as causas da colisão. A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pela área para os procedimentos de praxe.