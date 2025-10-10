Encontro literário reúne mulheres em Brasília no próximo dia 26/10

Brasília recebe a maior edição do Elas Publicam - (crédito: Divulgação)

A 9ª edição do Encontro de Mulheres do Mercado Editorial – Elas Publicam chega a Brasília no próximo dia 26 de outubro. O evento, que é um dos maiores do país em protagonismo feminino no setor literário, terá um dia inteiro de capacitação, palestras e networking na Casa Thomas Jefferson, na Asa Norte.

A cerimônia contará com a presença de mais de 50 palestrantes, sendo elas editoras, autoras, ilustradoras, tradutoras, agentes literárias e outras profissionais que marcam o mercado literário nacional. Estarão presentes Sevani Matos (presidente da Câmara Brasileira do Livro - CBL), Fabiane Guimarães, Iana Villela, Liana Ferraz, Taylane Cruz, Daniela Arrais, Dia Bárbara Nobre e Lilian Cardoso, , considerada uma das maiores especialistas em marketing literário do Brasil.

Com Camila Cabete, Head de Conteúdo e sócia na Árvore; Cinthya Müller, coordenadora da Comissão de Inovação e Tecnologia da CBL; Gabi Milagres, produtora e curadora da Bienal do Livro da CAIXA; e Karol Lopes, fundadora da agência de comunicação com.tato, voltada à literatura independente, também marcando presença, a solenidade terá painéis, oficinas e palestras exclusivas.

A programação completa está sendo divulgada no perfil do Instagram: @elaspublicamse e no site oficial: www.elaspublicam.com.br, onde os ingressos também podem ser adquiridos.

