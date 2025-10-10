Programação especial agita o Dia das Crianças nos shoppings

Woody, Buzz Lightyear e seus amigos invadem o ParkShopping em uma exposição interativa que celebra os 30 anos de 'Toy Story' - (crédito: Divulgação / CRISTIANO SERGIO)

O Dia das Crianças, celebrado neste domingo (12/10), chega com uma programação especial nos shoppings de Brasília, que se preparam para receber os pequenos com atividades especiais e gratuitas. Para facilitar o cronograma dos pais, o Correio separou um guiados eventos destinados à criançada. Confira:

Conjunto Nacional

O Conjunto Nacional será palco do PicniK Dia das Crianças, das 13h às 23h, na Praça Lúcio Costa, entre o shopping e o Teatro Nacional. O evento gratuito reúne famílias e fãs da cultura alternativa em uma programação que mistura música, arte, gastronomia e educação.

As atividades incluem Área Kids com brinquedos e oficinas, espetáculos circenses, ações de sustentabilidade, rodas de leitura, vivências inclusivas e um espaço dedicado à cultura indígena.

No Palco Principal, se apresentam Marcos Valle, Vanguart, Boogarins e Terraplana, além de DJs no lounge Disco’n’Funk, com destaque para Mary G. O festival também traz o Motim, feira de impressos independentes, e a Salada de Letras, com autores locais. A programação conta ainda com opções gastronômicas, foodtrucks, áreas de descanso e acessibilidade total.

PicniK Dia das Crianças

No domingo (12/10), das 13h às 23h, na Praça Lúcio Costa. Entrada gratuita e livre para todos os públicos. Colaboração sugerida de 1kg de alimento em benefício da Abrace-DF

Park Shopping

O ParkShopping Brasília preparou uma programação especial para celebrar a Semana das Crianças, com atividades para todas as idades. Entre os destaques estão a Exposição Toy Story 30 Anos, HotZone, Vila Trampolim, Boliche Striker, ParkClub, 60 Minutos Escape Game, sessões de cinema e a Exposição Recrutinha, promovida pelo Exército Brasileiro.

A Exposição Toy Story 30 Anos, gratuita e voltada para crianças de 4 a 12 anos (menores devem estar acompanhadas por um adulto), acontece na Praça Central do shopping até 19 de outubro, com horários especiais durante o feriado. Já a Exposição Recrutinha, de 10 a 12 de outubro, apresenta miniaturas de tanques, motos oficiais e espaço para fotos com o personagem, no 2º Piso, corredor da C&A.

O HotZone é o maior parque indoor de Brasília, com 1.800 m² de games e equipamentos modernos, funcionando diariamente e com HotZone Card recarregável para facilitar a diversão. A Vila Trampolim e o ParkClub oferecem brincadeiras monitoradas e lúdicas para crianças de todas as idades, enquanto o Boliche Striker e o 60 Minutos Escape Game garantem entretenimento para toda a família e amigos.

Para completar, o Kinoplex ParkShopping exibe filmes de sucesso, tornando o feriado ainda mais divertido. Informações sobre horários, ingressos e atrações podem ser conferidas no site do shopping.

Toy Story 30 Anos

Até 19 de outubro, na Praça Central do ParkShopping. Sexta e domingo (10 e 12/10) das 12h às 22h. Sábado (11/10) das 10h às 22h. Evento gratuito mediante a retirada de ingressos. Recomendado para crianças de 4 a 12 anos.

Recrutinha

De sexta a sábado (10, 11 e 12/10), no horário de funcionamento do shopping, no segundo piso, corredor da C&A. Evento gratuito.

Boulevard Shopping

No sábado (11/10), o Boulevard Shopping promove o Beatles for Kids, apresentado pela banda The Beatles Memory, pioneira em tributos ao quarteto no Brasil. O evento é gratuito, aberto a todas as idades e acontece na área externa do shopping.

Durante os 90 minutos de apresentação, crianças e adultos participam juntos, tocando instrumentos e interagindo com a banda em um verdadeiro playground musical, com clássicos como Let It Be, Hey Jude, Yellow Submarine e Here Comes The Sun.

A The Beatles Memory, em atividade desde 1984, reproduz fielmente figurinos, maquiagem, instrumentos e expressão corporal dos Beatles. O público é organizado em grupos para garantir interação, e o show termina com um repertório dançante em uma apoteose musical. A programação oferece uma experiência gratuita, divertida e envolvente, reunindo famílias e amigos em celebração à música e à infância.

Beatles for Kids

Sábado (11/12), a partir das 17h30, na área externa do shopping. Evento gratuito e livre.

Iguatemi

O Iguatemi Brasília recebe o evento José Totoy, inspirado no desenho sucesso de streaming. O espaço oferece piscina de bolinhas gigante, escorregadores, labirintos infláveis, cama elástica, áreas de pintura e espaços sensoriais, garantindo diversão, aprendizado e socialização para as crianças em um ambiente seguro.

Criado pela Totoy em parceria com a Safari, especialista em entretenimento infantil, o evento promove imaginação, valores como amizade, respeito e experiências educativas. O personagem José Totoy, protagonista da série de animação, já acumula mais de 3 bilhões de visualizações, 46 milhões de seguidores no YouTube e figurou no Top 10 Global da Netflix.

O acesso é pago, permitido para crianças de até 12 anos, sendo que menores de 5 anos devem estar acompanhados de um responsável. Os ingressos são vendidos no local, e os horários seguem o funcionamento do shopping.

José Totoy no Iguatemi Brasília

Até 20 de outubro, conforme o horário de funcionamento do shopping, na Praça Central. Ingressos: R$30 reais por 15 minutos; R$50 reais por 30 minutos; R$60 reais por 60 minutos; R$2,00 o minuto adicional; PCDs pagam meia entrada.

Pátio Brasil

No Dia das Crianças, o Varandão do Pátio Brasil recebe atividades gratuitas com música, teatro, brincadeiras e experiências interativas para crianças de todas as idades. A entrada é gratuita, com pulseiras distribuídas no início das atividades, e o estacionamento coberto do shopping será liberado para maior comodidade das famílias.

A programação começa às 12h com a abertura e distribuição de pulseiras de acesso, seguida de pintura de rosto, brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce disponíveis até às 18h. Das 12h às 14h, a Banda Matrakaberta anima o público, enquanto a área baby com infláveis funciona das 13h às 18h. Às 14h30 acontece o espetáculo Ciência e Mágica – Laboratório do Stitch, das 16h às 17h a peça teatral inspirada em Lilo & Stitch, seguida de sessão de fotos com Stitch e sua turma das 17h às 18h, encerrando as atividades às 18h.

Dia das Crianças Pátio Brasil Shopping

No domingo (12/10), das 12h às 18h, no varandão do shopping. Entrada gratuita mediante retirada de pulseira no início do evento. Sujeito à lotação.

Taguatinga Shopping

Até 19 de outubro, a Praça Central do TGS (Piso 1) recebe o Magic Tiger, uma atração que promete encantar crianças e famílias com infláveis gigantes, estações interativas e um mar de bolinhas coloridas. Logo na entrada, o desafio é o Tigre Dente de Sabre, um escorregador de seis metros de altura em formato de tigre laranja, garantindo adrenalina desde o início.

A Rainforest Kidzone traz uma floresta mágica com araras, sapos, coqueiros coloridos, pula-pula e mini escorregador, proporcionando momentos de alegria em meio à fantasia da selva encantada. Para completar a aventura, o mar de bolinhas laranja e transparente permite brincar, se esconder e explorar sem limites.

Todos os participantes recebem pulseiras de identificação e são acompanhados por monitores especializados, garantindo uma experiência tranquila. Os ingressos custam a partir de R$ 50 por 50 minutos, com acréscimo de R$ 1 por minuto excedente.

Magic Tiger

Até 19 de outubro, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h, na Praça Central (piso 1). Valor: R$ 50 por 50 minutos de diversão, com adicional de R$ 1 por minuto excedido.

Pier 21

O Pier 21 promove brincadeiras à moda antiga, show do “Palhágico” Chouchou e oficina infantil de slime. No sábado (11/10), a partir das 14h, o Trio Bagunça ministra brincadeiras como três marias, pula elástico, pula corda, corrida de saco, peteca, cabo de guerra e telefone sem fio. Às 17h é o show de mágica.

Já no domingo (12/10), o encerramento do evento é por conta de uma oficina infantil de slime. Todas as atividades do evento são gratuitas e abertas ao público

Dia das Crianças no Pier 21

Sábado e domingo (11 e 12/10), a partir das 14h. Entrada gratuita.

Terraço Shopping

O Terraço Shopping preparou uma programação especial para o Dia das Crianças, com a Baladinha das Cores no domingo (12/10). Gratuito e aberto a toda a família, o evento é inspirado no universo do filme Divertidamente e promete uma experiência cheia de criatividade, emoção e alegria.

Os pequenos poderão se divertir no camarim fashion com pintura de rosto, participar de oficina temática e dançar na pista iluminada por luzes neon, embalada por um DJ especial. O ponto alto da festa será o espetáculo Show das Emoções, apresentado pela Cia. Starte, que traz uma história envolvente, repleta de cores, sentimentos e muita diversão para crianças e adultos.

Baladinha das Cores

Domingo (12/10), das 13 às 17, na Praça Central. Entrada gratuita.

Brasília Shopping

Neste Dia das Crianças, o Brasília Shopping celebra a data com o Family Pixel, uma atração gratuita que promete uma divertida viagem no tempo. O parque de brinquedos retrô, acessível mediante reserva pelo app do shopping, convida crianças e adultos a reviverem clássicos que marcaram gerações.

Entre as estações, o Fliperama desperta a nostalgia dos jogos antigos, enquanto a Dance Machine desafia pais e filhos a mostrarem seus passos em uma competição animada. O tradicional Pebolim e a mesa de Pinball resgatam o clima das décadas passadas, e o Cockpit oferece emoção para quem gosta de velocidade. Já a Máquina de Soco garante uma dose extra de diversão e disputa saudável, completando a experiência retrô preparada especialmente para esta edição.

Family Pixel

Até 19 de outubro, das 12h às 20h. Entrada gratuita mediante agendamento no app Brasília Shopping.

Venâncio Shopping

O Venâncio Shopping preparou uma celebração especial para o Dia das Crianças. No sábado (11/12), a partir das 13h, o centro de compras realiza o bailinho Uma Viagem aos Anos 80, uma tarde animada com música, dança, brincadeiras e surpresas que prometem encantar crianças e adultos. Tudo de graça e com classificação livre.

Com DJ retrô, pista de dança, camarim neon, desfile de fantasias e distribuição de brindes, o evento convida o público a entrar no clima da época mais colorida e divertida da história. Para deixar a festa ainda mais verossímil, o shopping incentiva todos a capricharem no look oitentista.

Uma Viagem Bailinho De Volta aos Anos 80

Sábado (11/12), das 13h às 16h, no piso térreo; Entrada gratuita.

