InícioCidades DF
PRISÃO

Polícia Civil apreende jovem foragido da Justiça na Vila Estrutural

Rapaz de 18 anos cumpria medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e havia fugido durante saída excepcional

Polícia Civil apreende jovem foragido da Justiça na Vila Estrutural - (crédito: Material cedido ao Correio )
Polícia Civil apreende jovem foragido da Justiça na Vila Estrutural - (crédito: Material cedido ao Correio )

Policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) localizaram, nesta sexta-feira (10/10), um jovem de 18 anos que estava foragido da Justiça. O rapaz cumpria medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas, ao ser beneficiado com uma saída excepcional, não retornou à unidade de internação. De acordo com a Polícia Civil, ele foi avistado em via pública, na Quadra 7, Conjunto 2, em frente à Casa 29, no Setor Leste da Vila Estrutural. No momento da abordagem, o jovem fumava um cigarro artesanal de maconha.

Após a revista e a identificação, os agentes verificaram, por meio dos sistemas da corporação, que o rapaz estava foragido e o conduziram à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I). Em seguida, o jovem foi levado ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 10/10/2025 16:05
SIGA
x