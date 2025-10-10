Polícia Civil apreende jovem foragido da Justiça na Vila Estrutural

Policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) localizaram, nesta sexta-feira (10/10), um jovem de 18 anos que estava foragido da Justiça. O rapaz cumpria medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas, ao ser beneficiado com uma saída excepcional, não retornou à unidade de internação. De acordo com a Polícia Civil, ele foi avistado em via pública, na Quadra 7, Conjunto 2, em frente à Casa 29, no Setor Leste da Vila Estrutural. No momento da abordagem, o jovem fumava um cigarro artesanal de maconha.

Após a revista e a identificação, os agentes verificaram, por meio dos sistemas da corporação, que o rapaz estava foragido e o conduziram à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I). Em seguida, o jovem foi levado ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), onde permanecerá à disposição da Justiça.