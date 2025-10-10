Sesc-DF oferece atendimento gratuito a mulheres em situação de vulnerabilidade

Os atendimentos serão realizados em todas segundas-feiras até o dia 30 de outubro - (crédito: Foto: Divulgação)

Em todas as segundas-feiras de outubro, a Campanha de Outubro Rosa do Sesc DF irá atender mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ação será na Praça do Relógio, em Taguatinga, até 30 de outubro. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com distribuição de senhas a partir das 8h, em parceria com o POP Rua.

A iniciativa oferece atendimentos gratuitos de saúde, com foco no público feminino, incluindo:

consultas médicas;

coleta de exame preventivo (Papanicolau);

mamografia;

consultas oftalmológicas;

inserção de DIU;

e atendimento odontológico.

Também serão realizados:

serviços de beleza;

rodas de conversa sobre saúde da mulher;

atividades educativas, valorizando a saúde em sua dimensão física, mental e social.

Esses atendimentos serão realizados em instalações do Sesc, como Unidades Móveis de Saúde do Sesc-DF, Ônibus da Saúde, Van da Saúde, Van Oftalmológica e Carreta Odontológica, todas localizadas na Praça do Relógio.

Para ter acesso ao serviço, é necessário apresentar documento oficial. Segue a lista:

Para todos os serviços: portar documento de identificação com foto.

Mamografia: RG, CPF, comprovante de residência e o número do SUS. Mulheres com idade entre 50 e 69 anos, não precisam de pedido médico para realizar o exame. Fora dessa faixa etária, sim.

DIU: Para inserir o DIU é preciso ter um exame preventivo (citopatológico) recente e estar menstruada (ou levar um exame BHCG feito nas 24h anteriores ao procedimento).

Serviço:

Local: Praça do Relógio - Taguatinga Centro.

Data: todas as segundas-feiras de outubro, até o dia 30.