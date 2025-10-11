DF amanhece nublado e com pequena chance de chuva neste sábado

Este sábado (11/10), a capital federal amanheceu com nuvens no céu. Apesar do calor, com temperatura máxima de 31°, o final de semana deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva. A umidade do ar pode cair para 20%.
Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chance de chuva é pequena, mas existe.
“Está bem quente e temos um incremento de água em forma de vapor na atmosfera. Calor e umidade permitem alguma chance para chuva, mesmo que localizada. Bem pontual, chance pequena, porém não descartada”, destaca.
Além disso, o meteorologista informa que todas as variáveis analisadas indicam aumento das chances de chuva nos próximos dias.
