DF amanhece nublado e com pequena chance de chuva neste sábado

As temperaturas variam entre 19° e 31° e umidade relativa do ar pode chegar a 20%

Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chance de chuva é pequena, mas existe - (crédito: Ed Alves/CB)
Este sábado (11/10), a capital federal amanheceu com nuvens no céu. Apesar do calor, com temperatura máxima de 31°, o final de semana deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva. A umidade do ar pode cair para 20%.

Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chance de chuva é pequena, mas existe.

“Está bem quente e temos um incremento de água em forma de vapor na atmosfera. Calor e umidade permitem alguma chance para chuva, mesmo que localizada. Bem pontual, chance pequena, porém não descartada”, destaca.

Além disso, o meteorologista informa que todas as variáveis analisadas indicam aumento das chances de chuva nos próximos dias.

Mariana Reginato*

Estagiaria Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato*
postado em 11/10/2025 12:12
