PMDF prende traficante com R$ 90 mil em drogas na Ceilândia Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (10/10), um indivíduo por tráfico de drogas na QNM 07, na Ceilândia Sul. Durante patrulhamento na região, a PMDF recebeu informações de que o homem estaria armazenando grande quantidade de drogas em uma residência no local.

Os policiais avistaram um indivíduo em frente ao local informado e, na abordagem pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína em seu bolso. O suspeito autorizou a entrada dos policiais na casa. A PMDF realizou a busca no interior da residência, onde encontraram diversas porções de entorpecentes. Foram encontrados R$ 90 mil reais em drogas no local.

Foram apreendidas 17 peças inteiras de maconha, 18 peças fracionadas, 10 porções de dry e uma peça de skank. O detido foi conduzido à 15ª DP para registro de ocorrência.