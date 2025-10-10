Vacinação contra raiva para cães e gatos começa neste sábado (11/10)

Para vacinar os animais, os tutores precisam ser maiores de 18 anos e apresentar documento de identidade. A vacina é gratuita. (Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF) - (crédito: Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF)

Moradores do Distrito Federal poderão vacinar seus cães e gatos contra a raiva neste sábado (11/10). A Secretaria de Saúde (SES-DF) disponibilizará 90 pontos de atendimento espalhados pelo DF para imunizar aqueles a partir de três meses de idade — incluindo fêmeas prenhas ou em fase de amamentação. A expectativa é vacinar cerca de 160 mil animais durante a campanha, o que corresponde a 40% da meta anual de imunização, estimada em quase 400 mil cães e gatos.

Durante a ação, os tutores poderão contar com um drive-thru, montado ao lado da Administração Regional do Guará, que funcionará das 9h às 17h. Também haverá postos em locais de grande movimento, como o estádio Bezerrão, no Gama; a Biblioteca Pública da Estrutural; a Administração Regional do Cruzeiro; praças do Setor Militar Urbano, no Plano Piloto; e o posto policial do Setor de Mansões de Taguatinga.

A campanha será realizada também entre 18 e 25 de outubro, e em 1º de novembro. A lista completa, com endereços e horários de vacinação, está disponível no site da SES-DF. Para participar, o tutor deve ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade com foto. Os animais precisam estar devidamente contidos, com coleira, focinheira ou caixa de transporte, conforme o porte. A vacinação é gratuita.

Prevenção e vigilância

Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos Martins, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção da raiva. “Para manter o Distrito Federal livre da raiva, é fundamental eliminar o vírus do ciclo urbano, por meio da vacinação de cães e gatos. Nossa meta é que pelo menos 80% da população canina e felina esteja vacinada anualmente”, destacou.

Além da aplicação das vacinas, a Secretaria reforça que a campanha envolve educação em saúde e mobilização social. “É importante que todos os tutores também se conscientizem sobre a posse responsável. O abandono de cães e gatos aumenta o risco de circulação do vírus. Por isso, além da vacinação, há um trabalho contínuo de vigilância ativa, especialmente no monitoramento de morcegos, que são, hoje, os principais transmissores da raiva na nossa região”, acrescentou Martins.

Vale lembrar que, em caso de suspeita da patologia, é importante deixar o animal em observação durante dez dias, em local seguro, para que ele não fuja nem ataque pessoas ou outros animais. Caso não seja possível observá-lo em casa, deve-se encaminhá-lo ao canil da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Em 2024, foram confirmados 11 casos de raiva em animais no DF, sendo sete morcegos, três bovinos e um equino. No DF, o último caso diagnosticado de raiva em cães foi em 2000 e, em gatos, no ano de 2001.