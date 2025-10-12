Disputa de terras termina em morte em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PMMT)

Um homem foi preso na manhã deste domingo (12/10) em São Sebastião, após se entregar à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e confessar um homicídio ocorrido no Núcleo Rural Zumbi dos Palmares. Segundo apuração inicial, o crime teria sido motivado por uma disputa de terras.

Durante o desentendimento, o suspeito atirou contra a vítima, que morreu no local. Militares do 21º Batalhão localizaram o corpo com ferimentos de arma de fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Enquanto o local era isolado para os trabalhos periciais, a PMDF estabeleceu contato com o autor, que deixou a área após o fato, mas retornou voluntariamente. O homem se entregou às autoridades e confessou o crime.

Na residência, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma carabina de pressão adaptada para calibre .22 e outra convencional, além de 32 munições do mesmo calibre, sendo duas deflagradas e 30 intactas.

Leia também: Corpo de homem é encontrado no meio da rua no Itapoã

O homem foi conduzido à 30ª DP (São Sebastião). O local do crime foi isolado para perícia e remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).