Cachorro-do-mato é resgatado em incêndio florestal de São Sebastião

Um filhote de cachorro-do-mato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) na tarde desta terça-feira (30/9) em um incêndio florestal em São Sebastião. Apesar da situação de risco, o animal não apresentava ferimentos.

Após avaliação dos militares especializados da corporação, o filhote foi encaminhado ao Zoológico de Brasília onde passará por uma avaliação veterinária, receberá o tratamento adequado e, caso seja possível, retornará ao seu habitat natural.

A ação integra o Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, implementado pelo CBMDF em 1º de agosto de 2025. O projeto é voltado ao atendimento de ocorrências envolvendo aves, mamíferos e répteis silvestres.