Pedestre é atropelado por moto no Recanto das Emas

Pedestre vai parar no hospital após atropelamento no Recanto das Emas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta, por volta das 10h30 deste domingo (12/10), na Quadra 308, Conjunto 10, do Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas para o atendimento.

Ao chegar ao local, os militares encontraram um homem caído no chão após ser atingido por uma moto Honda CG 160 Start, de cor prata. A vítima apresentava escoriações no joelho e na cabeça, além de sangramento nasal. Ele estava consciente e orientado, com sinais vitais estáveis, e foi encaminhado ao hospital em protocolo de trauma.

O condutor da motocicleta também foi avaliado e apresentava escoriações nos braços, mas recusou transporte. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

A cena da ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.