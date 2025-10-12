Após prisão, advogado nega envolvimento em crimes em hotel de luxo

O advogado Adônis Martins Alegre, de 35 anos, que foi preso em flagrante na madrugada de sábado (11/10) após suspeita de importunar sexualmente duas advogadas e agredir um homem, durante um happy hour em um hotel da Asa Norte, em Brasília, negou as acusações.

Em nota, o advogado Vinicius Simino, responsável pela defesa, afirmou que Adônis nega integralmente os crimes de importunação sexual, perseguição e lesão corporal que lhe foram imputados.

Segundo a defesa, os fatos ocorreram em meio a uma confusão generalizada no Hotel Royal Tulip. Sobre a acusação de lesão corporal, a defesa afirma que o investigado apenas se defendeu de agressões sofridas, circunstância que teria sido respaldada por provas juntadas aos autos.

Sobre as alegações de importunação sexual e perseguição, a defesa afirma que as alegações são genéricas e desprovidas de fundamento, carecendo de qualquer comprovação concreta. A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Asa Norte). O caso está sob sigilo judicial e a investigação segue.

“O escritório Vinicius Simino Advogados, responsável pela defesa de Adônis Martins Alegre, vem a público esclarecer que seu cliente nega integralmente as acusações de importunação sexual, perseguição e lesão corporal que lhe foram imputadas.

Os fatos dizem respeito a uma confusão generalizada ocorrida no Hotel Royal Tulip, no final da noite do dia 10 de outubro de 2025, ocasião em que o Sr. Adonis apenas se defendeu de agressões sofridas, circunstância devidamente amparada por provas já juntadas aos autos.

As alegações de importunação sexual e perseguição, por sua vez, são genéricas e desprovidas de fundamento, carecendo de qualquer comprovação concreta".

Relembre o caso

Na madrugada de sábado (11/10), durante um happy hour de advogados em um hotel da Asa Norte, Adônis Martins Alegre foi acusado de perseguir uma advogada e de passar a mão na nádega de outra.

Um colaborador que tentou intervir foi ferido no rosto com uma taça de vinho quebrada. O advogado foi contido até a chegada da Polícia Militar e preso em flagrante, sendo autuado pelos crimes de importunação sexual, perseguição e lesão corporal grave.