Dois suspeitos de sequestro relâmpago e roubo de carro são presos no DF

Um homem e uma adolescente foram presos acusados de um sequestro relâmpago e roubo de veículo no Recanto das Emas. O crime ocorreu em 29 de agosto, quando o suspeito solicitou uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto pela Avenida Recanto das Emas, rendeu o motorista.

Após denúncias anônimas indicarem o endereço do autor, equipes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) localizaram e prenderam o homem em Santa Maria.

Na época do crime, o veículo roubado foi encontrado no estacionamento de um comércio, onde as câmeras de segurança flagraram o suspeito preso hoje, usando um moletom preto. Essa peça de roupa foi apreendida com ele no momento da prisão. A perícia confirmou a presença de digitais do suspeito no interior do carro roubado.

Moletom usado no crime foi apreendido com o autor (foto: Material cedido ao Correio)

Após a prisão, o homem foi levado à delegacia para o cumprimento do mandado de prisão expedido e as demais providências legais.

No vídeo é possível ver outras duas pessoas, que também participaram do roubo, saindo do carro. A mulher presa hoje é menor de idade e foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A polícia trabalha para identficar o terceiro envolvido no crime.

