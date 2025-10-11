Discussão entre morador do Guará e motorista de aplicativo mobiliza PM

Quando a viatura da PMDF chegou, o morador se recusou a conversar com os policiais e deixou o condomínio, sem prestar esclarecimentos sobre o caso - (crédito: Imagem ilustrativa - diegoparra/Pixabay)

Uma discussão entre um homem e um motorista de aplicativo terminou em confusão e mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite de sexta-feira (10/10), em um condomínio residencial no Guará.

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de vias de fato. Ao chegar ao local, a equipe foi recebida pelo porteiro do condomínio, que relatou que morador havia chegado ao prédio em um carro de aplicativo, quando teve um desentendimento com o motorista ainda na portaria. O morador entrou no condomínio, mas logo depois retornou e a discussão recomeçou. Em seguida, ele correu para dentro do residencial, aparentando estar assustado.

Momentos depois, o motorista teria feito uma ligação telefônica e três veículos chegaram ao local com quatro homens, aparentemente também motoristas de aplicativo. O grupo forçou a entrada no condomínio e procurou o morador, que não foi encontrado. Após alguns minutos, os homens deixaram o local.

Quando a viatura da PMDF chegou, o morador se recusou a conversar com os policiais e deixou o condomínio, sem prestar esclarecimentos sobre o caso.

