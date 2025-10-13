Mais de 660 vagas de emprego abertas nas agências do trabalhador do DF

Licença maior para os pais será custeada pela Previdência - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 669 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades atendem a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência anterior, e oferecem salários que podem chegar a R$ 4,1 mil.

A vaga com maior remuneração é para mecânico de perfuratrizes, no Guará. O posto exige ensino médio completo, mas dispensa experiência prévia. Já o cargo com maior número de chances abertas é o de repositor de mercadorias, com 60 vagas em locais diversos. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.562, além de benefícios.

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecer pessoalmente a uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível de imediato, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado em futuras seleções.

Empresas e empreendedores que queiram divulgar vagas ou realizar entrevistas nas unidades também podem participar. O cadastro pode ser feito presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br