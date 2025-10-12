Motociclista morre após bater em carreta em Águas Claras

Um motociclista morreu após bater em uma carreta Scania vermelha na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras, em frente à Taguamotors, neste domingo (12/10). A moto ficou totalmente destruída.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), que foi acionado para a ocorrência, o condutor da moto foi encontrado caído no chão em parada cardiorrespiratória. Após aproximadamente 30 minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar, a vítima não reagiu e teve o óbito declarado pelo médico do Samu que acompanhou a situação.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF). Ainda não se tem informações sobre a dinâmica do sinistro.









