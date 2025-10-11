Mega-Sena pode fazer um novo milionário com prêmio de R$ 27 milhões

A sorte está no ar — e pode estar prestes a mudar a vida de alguém nesta noite. O concurso 2.926 da Mega-Sena promete agitar o sábado (11/9) com um prêmio acumulado de R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas.
A expectativa é grande, e quem quiser tentar a sorte ainda tem tempo: as apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no portal ou aplicativo das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, sai por R$ 6.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa, a partir das 20h.
postado em 11/10/2025 16:19