Mega-Sena pode fazer um novo milionário com prêmio de R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h. Sorteio será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa

Mega-sena sorteia R$ 27 milhões - (crédito: Reprodução/YouTube/Caixa)
A sorte está no ar — e pode estar prestes a mudar a vida de alguém nesta noite. O concurso 2.926 da Mega-Sena promete agitar o sábado (11/9) com um prêmio acumulado de R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas. 

A expectativa é grande, e quem quiser tentar a sorte ainda tem tempo: as apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no portal ou aplicativo das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, sai por R$ 6.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa, a partir das 20h.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 11/10/2025 16:19
