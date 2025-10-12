Quatro distribuidoras de bebidas são autuadas em Santa Maria

Estabelecimentos são autuados após ação de fiscalização em Santa Maria - (crédito: PMDF/Divulgação)

Quatro estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas foram autuados durante uma fiscalização conjunta do 26º Batalhão da Polícia Militar (PMDF) e do DF Legal em Santa Maria.

Entre eles, um foi interditado, um foi multado por invasão de área pública, um foi orientado a fechar por alvará com atividade diversa do previsto e um outro foi multado por avançar o horário estabelecido.

A operação, feita na noite de sábado (11/10), teve como objetivo verificar a regularidade do funcionamento, documentação e o cumprimento dos horários previstos em lei.



Fiscalização



Com os recentes casos de internações e mortes no Brasil por consumo de bebidas adulteradas contaminadas com metanol, uma substância altamente tóxica, forças de segurança do DF reforçaram a fiscalização de bares, restaurantes e distribuidoras.

Em 2025, de janeiro a setembro, a Secretaria de Saúde (SES-DF) participou de 1.342 fiscalizações que resultaram em 161 autuações e na apreensão de 896 litros de produtos clandestinos no DF.