PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Disparos e perseguição policial termina com dois detidos e uma pessoa ferida

A perseguição começou em São Gabriel (GO) e terminou na BR-020, próximo ao Posto São Roque, em Planaltina. Um motociclista foi atropelado e ficou gravemente ferido

Ocupantes de um Fiat Palio vermelho foram perseguidos após dispararem em São Gabriel (GO) - (crédito: PMDF/Divulgação)
Uma perseguição policial que começou em São Gabriel (GO) e terminou na BR-020, próximo ao Posto São Roque, em Planaltina, teve como resultado dois suspeitos presos e uma pistola Taurus calibre 9mm, carregada com nove munições intactas, apreendida. 

A ação teve início na tarde de sábado (11/10), após a Polícia Militar do Goiás (PMGO) perseguir um Fiat Palio vermelho após os ocupantes dispararem na cidade goiana. O carro seguiu em direção ao DF e, para interceptar o veículo, a Polícia Militar do DF (PMDF) montou um bloqueio na rodovia. O motorista, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e tentou atropelar os policiais. 

Durante a fuga, o motorista chegou a atingir um motociclista que trafegava pela via, que sofreu ferimentos graves. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levada ao Hospital Regional de Planaltina. 

Em seguida, os suspeitos atiraram contra os militares, que reagiram. Na ocasião, nenhum policial foi ferido.  A perseguição só terminou quando os suspeitos entraram com o carro em um posto de combustível, onde foram detidos. 

Os dois suspeitos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal e disparo de arma de fogo. A operação também contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 12/10/2025 22:34
