Lago Sul ficará sem energia nesta segunda-feira (13/10)

18/09/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Funcionários da Neoenergia/CEB fazendo manutenção na rede de energia próximo ao Vicente Pires. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Lago Sul terá uma interrupção programada no fornecimento de energia nesta segunda-feira (13/10), entre 10h e 16h, para a execução de serviços de modernização da rede elétrica.

De acordo com a Neoenergia, a suspensão afetará o Setor de Abastecimento do Aeroporto Internacional de Brasília, mas não atingirá o Terminal de Passageiros. A ação faz parte do cronograma de melhorias que a distribuidora vem fazendo em todo o Distrito Federal, com o objetivo de reforçar a infraestrutura e aumentar a confiabilidade do sistema elétrico.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia será religada sem aviso prévio. A concessionária lembra ainda que interrupções não programadas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

O atendimento para pessoas com deficiência auditiva ou de fala está disponível pelo número 0800 701 0155, por meio de aparelho adaptado.