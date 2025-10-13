Lago Sul ficará sem energia nesta segunda-feira (13/10)

O Lago Sul terá uma interrupção programada no fornecimento de energia nesta segunda-feira (13/10), entre 10h e 16h, para a execução de serviços de modernização da rede elétrica.
De acordo com a Neoenergia, a suspensão afetará o Setor de Abastecimento do Aeroporto Internacional de Brasília, mas não atingirá o Terminal de Passageiros. A ação faz parte do cronograma de melhorias que a distribuidora vem fazendo em todo o Distrito Federal, com o objetivo de reforçar a infraestrutura e aumentar a confiabilidade do sistema elétrico.
Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia será religada sem aviso prévio. A concessionária lembra ainda que interrupções não programadas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.
O atendimento para pessoas com deficiência auditiva ou de fala está disponível pelo número 0800 701 0155, por meio de aparelho adaptado.