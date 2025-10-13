Secretaria de Economia apreende cerca de R$ 1,7 mi em mercadorias irregulares

Mais de 100 garrafas de vinho de diferentes marcas e preços foram apreendidas na operação - (crédito: Seec-DF/Dibulgação)

Uma série de operações de fiscalização tributária realizadas entre os dias 7 e 12 de outubro pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) resultaram na apreensão de milhares de produtos sem nota fiscal ou com documentação irregular. Em apenas seis dias, os auditores fiscais apreenderam mercadorias avaliadas em cerca de R$ 1,7 milhão e aplicaram R$ 841 mil em impostos e multas.

Entre as mercadorias retidas 100,8 mil latas de cerveja (350 ml), 102 garrafas de vinho de diversas marcas, 938 baterias automotivas, 33 toneladas de sementes de milho, além de tábuas de madeira, ração animal e 3,2 mil camisas, calças e casacos que circulavam em desacordo com a legislação vigente.

Outras apreensões relevantes foram registradas em pontos estratégicos do DF como Recanto das Emas, Epia Norte, Riacho Fundo e Park Way, envolvendo cargas de confecções, madeira, laticínios, baterias automotivas e preparados de frutas para bebidas. Transportadoras também foram autuadas por irregularidades em mercadorias diversas, como produtos de informática, utilidades do lar e confecções.



Segundo o coordenador de Fiscalização Tributária da Seec, Silvino Nogueira Filho, o impacto das operações vai além da arrecadação. “Ao retirar de circulação mercadorias irregulares, os auditores fiscais garantem um ambiente de negócios mais justo, preservam empregos e asseguram que cada tributo recolhido seja revertido em serviços públicos de qualidade”, disse.