Previsão do tempo: DF tem alerta amarelo para chuvas nesta segunda (13/10)

Previsão do tempo: DF tem alerta amarelo para chuvas nesta segunda (13) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após semanas de tempo seco e calor intenso, a chuva finalmente trouxe um pouco de alívio para o Distrito Federal, e deve continuar, nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (13/10), a temperatura deve variar entre 18°C e 29°C. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90% nas regiões centrais e entre 50% e 90% nas demais áreas. Além disso, o DF está sob alerta amarelo para precipitações, com possibilidade de pancadas intensas.

Segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Cabral, a elevação nos índices de umidade está diretamente ligada às precipitações. “Durante a semana pode chover, mas de forma mais isolada. Devemos ter dois ou três dias com chance significativa, e depois o tempo seca novamente”, explicou o especialista.

Ele detalhou que a combinação entre a umidade em baixos e médios níveis da atmosfera e o forte aquecimento durante o dia favorece a formação de nuvens carregadas no fim da tarde e à noite.

O meteorologista destacou que o DF está entrando em um período de transição para a estação chuvosa. A partir de novembro, os sistemas atmosféricos tendem a mudar e as precipitações devem se tornar mais frequentes e duradouras.