Capotamento deixa duas mulheres feridas na BR-070, em Ceilândia

Duas mulheres ficaram feridas após capotarem o carro na BR-070, próximo ao condomínio Privê, em Ceilândia. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) neste domingo (12/10) e contou com o apoio de três viaturas de socorro.

Chegando ao local, os militares encontraram um Renault Sandero Stepway preto tombado na área verde ao lado da rodovia. Dentro do veículo estavam três ocupantes, todos do sexo feminino. Dentro do carro estavam três pessoas. Duas mulheres ficaram feridas, uma com dores no pescoço e outra com suspeita de fratura no antebraço direito. A terceira ocupante, que estava no banco traseiro, não teve ferimentos.

As vítimas foram socorridas e levadas conscientes ao hospital. Ainda não há informações sobre o que causou o capotamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência.