Árvore em chamas assusta moradores e lojistas na Asa Norte

Um incêndio em uma árvore causou susto em moradores da Asa Norte, no SCRN 704/705, Bloco B. As chamas atingiram o tronco de grande porte e ameaçavam se espalhar para lojas próximas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O fogo começou por volta das 20h, deste domingo (12/10) e chamou a atenção de quem passava pelo local. Comerciantes ficaram preocupados com a possibilidade de o incêndio alcançar as fachadas dos estabelecimentos. Uma cabine telefônica decorativa no estilo inglês, instalada próximo à árvore, chegou a ser parcialmente danificada pelo calor.

Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse. Não há informações do possa ter provocado o incêndio. Ninguém ficou ferido.