Defensoria oferece serviços a homens em situação de vulnerabilidade

Por Ana Carolina Alli
A 13ª edição da Quarta do Cidadão, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, acontece nesta quarta-feira (15/10), das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios. O evento é voltado para o atendimento de homens em situação de vulnerabilidade e conta com serviços de diversos órgãos públicos que oferecem consultas de enfermagem, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), corte de cabelo, entre outros.
A iniciativa é realizada com entidades parceiras e oferece também atendimento jurídico gratuito, orientação sobre pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e exames de DNA, além de assistência social, encaminhamento profissional e distribuição de lanches. A ação é reconhecida pela oferta integrada de serviços essenciais e pretende não apenas promover a resolução de conflitos, mas também o fortalecimento da cidadania e da autoestima dos participantes.
Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a Quarta do Cidadão é uma forma de aproximar a instituição da população que mais precisa. “Nosso compromisso é garantir o acesso à Justiça e à dignidade, especialmente para aqueles que enfrentam situações de vulnerabilidade. Mais do que prestar serviços, esse projeto reafirma o papel da Defensoria Pública como instrumento de inclusão social”, afirma.
Para a defensora pública e chefe do Núcleo de Assistência Jurídica dos Juizados Criminais, Cíveis e de Violência Doméstica de Brasília, Patrícia Albuquerque Tavares, a assistência jurídica gratuita devolve às pessoas o direito de serem ouvidas e respeitadas.
“É um passo importante para reconstruir a confiança no Sistema de Justiça. Criamos aqui um espaço de escuta e acolhimento. Cada orientação oferecida contribui para o fortalecimento da cidadania e o resgate da autoestima de quem busca ajuda”, finalizou.
Confira a lista de serviços oferecidos:
Defensoria Pública do Distrito Federal:
. Assistência jurídica;
. Atendimento psicossocial (Suap);
. Exames de DNA gratuitos.
Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus):
. Serviços do Na Hora.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet):
. Vagas de emprego;
. Cesta do Trabalhador;
. Atendimento ao empregador;
. CTPS Digital;
. Inscrições e orientações para cursos ofertados pela Sedet-DF;
. Programa PROSPERA (Microcrédito);
. Orientação profissional.
Polícia Civil do Distrito Federal:
. Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes): senhas limitadas
. Serviços do Cras.
Escola de Barbeiros Roberto Ramos:
. Corte de cabelo;
. Barba.
Caixa Econômica Federal:
. Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS;
. Emissão de boletos, cartão social, conta corrente e poupança;
. Consulta ao PIS e ao FGTS;
. Renegociação de dívidas.
Caesb:
. Distribuição de água potável para a população.
Instituto Diabetes Brasil:
. Orientação sobre diabetes;
. Realização de testes de glicemia.
Sesc:
. Van Saúde do Homem;
. Consultas de enfermagem;
. Testes rápidos.
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF):
. Vacinação.
Neoenergia:
. Esclarecimento de dúvidas;
. Solicitação de serviços.
Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (Incide) – Projeto Visão para Todos:
. Serviços oftalmológicos.
Detran-DF:
. Conscientização/Educação no trânsito;
. Regularização de documentos;
. Outros serviços.
Defensoria Pública da União (DPU):
. Auxílios do Governo Federal: INSS, BPC, LOAS.
Secretaria de Turismo do DF:
. Emissão de carteiras de artesãos e manualistas.