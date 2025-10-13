Defensoria oferece serviços a homens em situação de vulnerabilidade

Defensoria Pública do Distrito Federal - (crédito: Defensoria Pública do Distrito Federal / divulgação) - (crédito: Defensoria Pública do Distrito Federal - (crédito: Defensoria Pública do Distrito Federal / divulgação))

Por Ana Carolina Alli

A 13ª edição da Quarta do Cidadão, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, acontece nesta quarta-feira (15/10), das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios. O evento é voltado para o atendimento de homens em situação de vulnerabilidade e conta com serviços de diversos órgãos públicos que oferecem consultas de enfermagem, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), corte de cabelo, entre outros.

A iniciativa é realizada com entidades parceiras e oferece também atendimento jurídico gratuito, orientação sobre pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e exames de DNA, além de assistência social, encaminhamento profissional e distribuição de lanches. A ação é reconhecida pela oferta integrada de serviços essenciais e pretende não apenas promover a resolução de conflitos, mas também o fortalecimento da cidadania e da autoestima dos participantes.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a Quarta do Cidadão é uma forma de aproximar a instituição da população que mais precisa. “Nosso compromisso é garantir o acesso à Justiça e à dignidade, especialmente para aqueles que enfrentam situações de vulnerabilidade. Mais do que prestar serviços, esse projeto reafirma o papel da Defensoria Pública como instrumento de inclusão social”, afirma.

Para a defensora pública e chefe do Núcleo de Assistência Jurídica dos Juizados Criminais, Cíveis e de Violência Doméstica de Brasília, Patrícia Albuquerque Tavares, a assistência jurídica gratuita devolve às pessoas o direito de serem ouvidas e respeitadas.



“É um passo importante para reconstruir a confiança no Sistema de Justiça. Criamos aqui um espaço de escuta e acolhimento. Cada orientação oferecida contribui para o fortalecimento da cidadania e o resgate da autoestima de quem busca ajuda”, finalizou.

Confira a lista de serviços oferecidos:





Defensoria Pública do Distrito Federal:

. Assistência jurídica;

. Atendimento psicossocial (Suap);

. Exames de DNA gratuitos.





Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus):

. Serviços do Na Hora.





Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet):

. Vagas de emprego;

. Cesta do Trabalhador;

. Atendimento ao empregador;

. CTPS Digital;

. Inscrições e orientações para cursos ofertados pela Sedet-DF;

. Programa PROSPERA (Microcrédito);

. Orientação profissional.





Polícia Civil do Distrito Federal:

. Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).





Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes): senhas limitadas

. Serviços do Cras.





Escola de Barbeiros Roberto Ramos:

. Corte de cabelo;

. Barba.





Caixa Econômica Federal:

. Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS;

. Emissão de boletos, cartão social, conta corrente e poupança;

. Consulta ao PIS e ao FGTS;

. Renegociação de dívidas.





Caesb:

. Distribuição de água potável para a população.





Instituto Diabetes Brasil:

. Orientação sobre diabetes;

. Realização de testes de glicemia.





Sesc:

. Van Saúde do Homem;

. Consultas de enfermagem;

. Testes rápidos.





Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF):

. Vacinação.





Neoenergia:

. Esclarecimento de dúvidas;

. Solicitação de serviços.





Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (Incide) – Projeto Visão para Todos:

. Serviços oftalmológicos.





Detran-DF:

. Conscientização/Educação no trânsito;

. Regularização de documentos;

. Outros serviços.

Defensoria Pública da União (DPU):

. Auxílios do Governo Federal: INSS, BPC, LOAS.

Secretaria de Turismo do DF:

. Emissão de carteiras de artesãos e manualistas.