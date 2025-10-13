Saiba quem são as sete vítimas de tragédia em Águas Lindas (GO)

Cinco crianças e dois adultos. Essas são as vítimas de um trágico acidente que matou sete pessoas da mesma família após o carro em que estavam ser arrastado por uma tromba d’água e cair em um rio na zona rural de Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. Apenas uma menina, de 12 anos, sobreviveu.

No carro estavam Fábio Silva e Luana Moura, pais de Laura Silva, de 6 anos, e Luara Silva, 3. Também estavam no veículo três sobrinhos do casal: Carlos, 10, Alexandre, 4, Arthur Guilherme, 1 ano e 2 meses. Veja:



















O acidente

A batida ocorreu na tarde deste domingo (12/10), por volta das 16h, na região do Jardim Barragem IV, quando o grupo retornava de um clube na área conhecida como Padre Lúcio. O veículo, com oito ocupantes, tentou atravessar uma ponte estreita durante uma forte chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o carro derrapou e caiu no rio, ficando completamente submerso.

A única sobrevivente foi Maria Fernanda, de 12 anos, prima das demais crianças. Segundo os bombeiros, ela conseguiu escapar pelo vidro traseiro do carro, que se quebrou ao bater em um tronco no rio. Mesmo ferida e em estado de choque, a menina caminhou cerca de 200 metros até o local da festa para pedir ajuda. “Ela apresentava algumas escoriações e foi encaminhada à UPA. Apesar do trauma, estava consciente e sem ferimentos graves”, informou o capitão Monteiro, subcomandante do Batalhão dos Bombeiros em Águas Lindas.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, chovia forte no momento do acidente, e o volume de água no rio aumentou rapidamente, formando uma tromba d’água. A força da correnteza arrastou o carro, que caiu de lado e ficou de rodas para cima. Quando as equipes de resgate chegaram, o veículo já estava submerso e as vítimas haviam sido retiradas por moradores. Os corpos foram encontrados às margens do rio.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. A perícia foi acionada para avaliar as condições da ponte e da estrada rural. Maria Fernanda segue em recuperação e recebe apoio de familiares e equipes de saúde para lidar com o trauma de ter perdido os tios e os primos no acidente.