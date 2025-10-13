Sete pessoas morrem após carro cair em rio em Águas Lindas (GO) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Sete pessoas morreram em um acidente de trânsito na zona rural de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As vítimas são cinco crianças e dois adultos. Apenas uma criança sobreviveu à tragédia. O veículo, que transportava um total de oito ocupantes e retornava de um clube, tentava atravessar uma ponte estreita na região do Jardim Barragem IV.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (12/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a forte chuva, acompanhada de uma tromba d’água, fez com que o carro derrapasse, caísse no rio e ficasse completamente submerso e de rodas para cima.

A intensa correnteza e a lama dificultaram o acesso das equipes de resgate do 20º Batalhão Bombeiro Militar. Ao chegarem ao local, os militares constataram que populares tinham retirado as vítimas do interior do carro. As sete vítimas fatais foram encontradas às margens do rio. A única sobrevivente é uma criança, que foi resgatada com vida. Ainda não há informações sobre o estado atual de saúde dela.

Aguarde mais informações.







