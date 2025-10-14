Homem tenta matar namorada a facadas no Recanto das Emas

Itamar Onofre dos Reis está foragido após tentar matar namorada a facadas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 27 anos tentou matar a namorada a facadas no Recanto das Emas na manhã desta terça-feira (14/10). Identificado como Itamar Onofre dos Reis, o autor está foragido. A vítima está internada na Ala Vermelha do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde deverá ser submetida a cirurgia. O crime ocorreu na Quadra 510, Conjunto 14, Lote 15.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso, a vítima foi esfaqueada em pelo menos seis partes do corpo. No momento do crime, a filha da vítima, uma criança de 8 anos de idade, estava presente. O Conselho Tutelar foi acionado para realizar o acolhimento da criança, que já havia perdido o pai, vitima de homicídio.

Após o episódio, Itamar chegou a comparecer na própria residência, onde lavou as mãos no tanque, trocou de roupa e disse aos pais que precisava desaparecer por 48 horas, sem dizer o motivo. Conforme declarações colhidas na cena do crime, o autor estaria acompanhado de um homem, identificado como Diego, e de um adolescente de nome Tiago.

Após o crime, os três fugiram no veículo Fiat Uno, de cor vermelha, de propriedade de Itamar. Informações do paradeiro dos autores podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia ou telefone 197 da PCDF.