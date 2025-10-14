InícioCidades DF
ACIDENTE

Motorista fica com rosto ferido após colidir contra poste no Lago Norte

Acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) na madrugada desta terça-feira (14)

Motorista colide com poste na saída do Lago Norte - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))
Motorista colide com poste na saída do Lago Norte - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

Um Fiat Palio branco colidiu contra um poste na saída do Lago Norte, sentido Granja do Torto, na madrugada desta terça-feira (14/10). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atenderam a ocorrência com duas viaturas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o condutor fora do veículo. Ele apresentava lesões no rosto, mas estava consciente e orientado. Após avaliação, a vítima foi encaminhada a um hospital para atendimento médico.

Além do socorro, os bombeiros realizaram ações de prevenção contra incêndios e possíveis novos acidentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela área após o atendimento.

Não foram divulgadas informações adicionais sobre a dinâmica que levou à colisão.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 14/10/2025 14:41 / atualizado em 14/10/2025 15:00
SIGA
x