Motorista fica com rosto ferido após colidir contra poste no Lago Norte

Motorista colide com poste na saída do Lago Norte - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

Um Fiat Palio branco colidiu contra um poste na saída do Lago Norte, sentido Granja do Torto, na madrugada desta terça-feira (14/10). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atenderam a ocorrência com duas viaturas.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o condutor fora do veículo. Ele apresentava lesões no rosto, mas estava consciente e orientado. Após avaliação, a vítima foi encaminhada a um hospital para atendimento médico.

Além do socorro, os bombeiros realizaram ações de prevenção contra incêndios e possíveis novos acidentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela área após o atendimento.



Não foram divulgadas informações adicionais sobre a dinâmica que levou à colisão.