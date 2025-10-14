Gameleira da 704/705 Norte: vídeo reforça suspeita de incêndio criminoso

13/10/2025. Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Incêndio em uma árvore causou susto em moradores da Asa Norte, no SCRN 704/705, Bloco B - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Um vídeo cedido ao Correio reforça a suspeita de incêndio criminoso na gameleira da 704/705 Norte, que pegou fogo na noite de domingo (12/10). As imagens mostram o momento em que as chamas se alastram rapidamente pelo tronco, levantando a hipótese de que algum material inflamável possa ter sido utilizado.

No vídeo, é possível ver pessoas próximas da árvore e as chamas começando a se alastrar. Em determinado momento, um clarão toma parte do tronco da árvore.

Confira o vídeo:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que a perícia deve levar cerca de 30 dias para apontar as causas do incêndio. A corporação retornou ao local ontem (13/10) após o surgimento de novos focos de fogo no interior do tronco, e usou cerca de 15 mil litros de água para realizar o resfriamento da área.

Enquanto aguardam o resultado da perícia, moradores reforçam a desconfiança de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional, já que, segundo eles, algumas pessoas se incomodavam com a presença da árvore. O caso é investigado pelas autoridades competentes.

Resposta da Novacap

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) informou que já realizou uma vistoria técnica na gameleira. De acordo com o órgão, a presença de fumaça e o calor ainda emanando do tronco impedem a remoção imediata da árvore.

A Novacap explicou ainda que a intervenção será executada assim que houver segurança técnica adequada, após o completo resfriamento do vegetal, para garantir a integridade dos profissionais envolvidos na operação.