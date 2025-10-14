Emoção marca a despedida da família vítima de tragédia em Águas Lindas

O velório das sete vítimas, cinco crianças e dois adultos da mesma família, que morreram em um trágico acidente de trânsito em Águas Lindas de Goiás, aconteceu nesta terça-feira (14/10). A cerimônia, realizada na Capela da Pax Millenium, contou com mais de 150 pessoas, entre eles, amigos, familiares e muitas crianças que eram colegas das vítimas.

Entre os velados estão Fábio Silva e Luana Moura, pais de Laura Silva, de 6 anos, e Luara Silva, de 3. No carro também estavam os sobrinhos do casal: Carlos, de 10 anos, Alexandre, de 4, e Arthur Guilherme, de apenas 1 ano e 2 meses. Uma menina de 12 anos sobreviveu, mas não compareceu ao velório.

O tio de Luana, Pedro Costa, de 56 anos, mecânico, relatou o desespero da família ao receber a notícia. “Foi muito triste. Eles saíram para comemorar o Dia das Crianças, foram se banhar no clube e decidiram voltar mais cedo quando viram a chuva chegando. Aconteceu essa tragédia. Estou sentindo muita tristeza. Acabei de ver sete corpos em caixões. Todo mundo desesperado. Uma família destruída”, disse.

Segundo Pedro, a única sobrevivente está fisicamente bem e já recebeu alta hospitalar, mas não compareceu ao velório por ainda estar muito assustada.

O acidente aconteceu na zona rural de Águas Lindas (GO), quando o carro em que a família estava foi arrastado por uma tromba d’água e caiu em um rio. A tragédia comoveu toda a cidade.