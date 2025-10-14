Crime da 113 Sul: STJ julga recurso que pede anulação de sentença de Francisco

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga, nesta terça-feira (14/10) o pedido de revisão da condenação de Francisco Mairlon Barros Aguiar, apontado como um dos executores do “Crime da 113 Sul”, que chocou Brasília há 16 anos. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube.
Assistido pelo Innocence Project Brasil, Francisco busca a anulação da condenação e a liberdade, sob a alegação de que foi condenado apenas com base em uma confissão feita na delegacia e não confirmada em juízo. A defesa também contesta a ausência de gravações dos depoimentos de outros acusados, o que, segundo os advogados, teria prejudicado a ampla defesa.
O caso será analisado pela Sexta Turma do STJ, a mesma que, em setembro, anulou a condenação da arquiteta Adriana Villela, filha das vítimas do crime.