InícioCidades DF
CRIME DA 113 SUL

Crime da 113 Sul: STJ julga recurso que pede anulação de sentença de Francisco

Sessão, marcada para as 14h, será transmitida pelo YouTube e analisada pela mesma turma que anulou a condenação de Adriana Villela

Concurso do STJ será para cadastro de reserva no cargo de analista judiciário - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Concurso do STJ será para cadastro de reserva no cargo de analista judiciário - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga, nesta terça-feira (14/10) o pedido de revisão da condenação de Francisco Mairlon Barros Aguiar, apontado como um dos executores do “Crime da 113 Sul”, que chocou Brasília há 16 anos. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube.

Assistido pelo Innocence Project Brasil, Francisco busca a anulação da condenação e a liberdade, sob a alegação de que foi condenado apenas com base em uma confissão feita na delegacia e não confirmada em juízo. A defesa também contesta a ausência de gravações dos depoimentos de outros acusados, o que, segundo os advogados, teria prejudicado a ampla defesa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O caso será analisado pela Sexta Turma do STJ, a mesma que, em setembro, anulou a condenação da arquiteta Adriana Villela, filha das vítimas do crime.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 14/10/2025 14:41
SIGA
x