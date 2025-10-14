"A voz de um inocente foi escutada", diz irmã de Francisco Mairlon

Após 15 anos de prisão, Francisco Mairlon Barros Aguiar foi inocentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta terça-feira (14/10), no caso conhecido como “Crime da 113 Sul”, ocorrido em Brasília, em 2009. Conforme a decisão era narrada, os familiares foram às lágrimas.

A decisão dos ministros reconheceu falhas na produção de provas e decidiu trancar a ação, atendendo ao pedido da defesa de Mairlon, que era representado pelo Innocence Project Brasil. Com a decisão, Francisco será colocado em liberdade imediatamente.

Naiara Barros Aguiar, irmã de Francisco, deixou o plenário emocionada após o julgamento. “Nunca deixei de acreditar na inocência do meu irmão”, disse, chorando.

Ela afirma que as expectativas do irmão eram positivas. “Estive com ele recentemente. Ele tem esperança de sair logo, graças a Deus”, contou.

O irmão dela, José Victor Barros, também falou após a sessão. “O Francisco tem muito a agradecer ao Innocence Project. A família lutou muito para provar a inocência dele e, hoje, a gente obteve um grande resultado. Sabemos que há muitos inocentes presos nas cadeias do Brasil, é um sofrimento grande”, afirmou.

Francisco havia sido condenado a 47 anos de prisão pelo triplo homicídio do ex-ministro do TSE José Guilherme Villela, da esposa dele, Maria Carvalho, e da empregada da família, Francisca da Silva. Ele era apontado como um dos três executores do triplo homicídio.