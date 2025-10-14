Disparo de arma de fogo pode ter causado morte de policial penal

O latrocínio do policial penal Henrique André Venturini ganhou uma nova face após investigações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo informações, Henrique morreu devido a uma hemorragia ocasionada por um tiro que ele mesmo teria disparado ao reagir ao assalto. Os três envolvidos no crime — um maior, identificado como João Paulo, e dois menores, conhecidos como "Zoerinha" e "Capetinha" — foram apreendidos nesta terça-feira (14/10) e aguardam audiência de custódia.

O crime, cometido na última segunda-feira (13/10), está sendo investigado pela 29ª DP (Riacho Fundo I). O delegado Fábio Costa dos Prazeres afirmou que o policial penal não foi ferido por golpes de faca, como acreditava-se inicialmente. “As investigações preliminares indicam que ele pode ter reagido ao assalto e, quando sacou a arma, disparou no próprio braço, o que ocasionou uma hemorragia”, disse.

O delegado Fábio Costa dos Prazeres afirmou que o policial penal não foi ferido por golpes de faca (foto: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A.Press)

O delegado explicou que o roubo foi planejado. “O combinado entre eles era que os dois menores anunciariam o assalto, enquanto o maior de idade assumiria o controle do carro”, detalhou. Assim que o tiro foi disparado, João Paulo e "Zoreinha", ferido, fugiram. Ainda dentro do carro, "Capetinha", de 15 anos, entrou em luta corporal com o policial ferido, o que ocasionou o acidente logo depois.

Segundo a polícia, "Zoeirinha" foi apreendido em 13 de junho deste ano, por ato infracional análogo ao crime de roubo, cometido contra outro motorista de aplicativo.