Agências do Trabalhador oferecem 884 vagas com salários de até R$ 4 mil no DF

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (14/10), 884 vagas de emprego, com salários que chegam a R$ 4.141,31. Há oportunidades para candidatos de diversos níveis de escolaridade, tanto para quem tem experiência quanto para quem busca o primeiro emprego.

O destaque é a vaga de mecânico de perfuratrizes, no Guará, com a maior remuneração do dia. Já o cargo de repositor de mercadorias oferece 60 postos abertos, com exigência apenas de ensino fundamental completo.

Os interessados podem se cadastrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h. Empregadores também podem ofertar vagas presencialmente, por e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

