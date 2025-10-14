InícioCidades DF
MERCADO DE TRABALHO

Agências do Trabalhador oferecem 884 vagas com salários de até R$ 4 mil no DF

Oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência

Vaga de destaque é de mecânico de perfuratrizes, no Guará - (crédito: Rafael Neddermeyer/Divulgação)
Vaga de destaque é de mecânico de perfuratrizes, no Guará - (crédito: Rafael Neddermeyer/Divulgação)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (14/10), 884 vagas de emprego, com salários que chegam a R$ 4.141,31. Há oportunidades para candidatos de diversos níveis de escolaridade, tanto para quem tem experiência quanto para quem busca o primeiro emprego.

O destaque é a vaga de mecânico de perfuratrizes, no Guará, com a maior remuneração do dia. Já o cargo de repositor de mercadorias oferece 60 postos abertos, com exigência apenas de ensino fundamental completo.

Os interessados podem se cadastrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h. Empregadores também podem ofertar vagas presencialmente, por e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 14/10/2025 08:00 / atualizado em 14/10/2025 08:00
SIGA
x