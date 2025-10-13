InícioCidades DF
CRIME DA 113 SUL

STJ vai reanalisar condenação de um dos executores do "crime da 113 Sul"

Corte vai avaliar recurso da defesa de Francisco Mairlon Barros Aguiar que sustenta a inocência dele pelo triplo homicídio, há 16 anos

O Tribunal do Júri de Brasília de dois réus do crime da 113 Sul: Leonardo Campos Alves e Francisco Mairlon Barros Aguiar. - (crédito: Márcia Foizer/ Estação Um)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá reexaminar, nesta terça-feira (14/10), às 14h, a condenação de Francisco Mairlon Barros Aguiar, apontado como um dos executores no caso conhecido como “crime da 113 Sul”, ocorrido há 16 anos em Brasília. O advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Villela, a esposa dele, Maria Carvalho, e a empregada da família, Francisca da Silva, foram mortos a facadas.

Francisco é assistido pelo Innocence Project Brasil, organização voltada a revisar casos de possíveis condenações de inocentes no país. A entidade apresenta dois principais argumentos em sua defesa: a soltura do acusado, já que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) negou o pedido de abertura de revisão criminal, e a anulação da condenação.

Segundo a defesa, Francisco foi condenado apenas com base em uma confissão prestada na delegacia, que não foi reafirmada em juízo, o que teria causado prejuízo ao processo. Fora essa confissão, não haveria outras provas diretas contra ele, sustenta a equipe jurídica. Os advogados também afirmam que a ausência de gravações em vídeo dos depoimentos dos outros acusados — Paulo Cardoso Santana e Leonardo Campos Alves — dificultou a ampla defesa de Mairlon.

A defesa está confiante na possibilidade de um novo desfecho. “Esta será a primeira vez que o STJ irá se debruçar sobre a pessoa do Mairlon em particular, e ficará claro que ele não teve nenhuma participação nesse trágico crime ocorrido há 16 anos”, afirma Dora Cavalcanti, advogada criminalista, diretora-fundadora do Innocence Project Brasil.

Condenações

Francisco Mairlon cumpre pena no Complexo Penitenciário da Papuda, condenado a 47 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Até o momento, já cumpriu 17 anos, restando cerca de 29 anos e nove meses para o cumprimento integral da pena.

Os outros dois executores também cumprem pena na Papuda. Eles foram condenados pelo Tribunal do Júri antes de Adriana Villela, filha das vítimas. Confira as penas:

  • Leonardo Campos Alves – condenado a 60 anos de prisão, em dezembro de 2013;

  • Paulo Cardoso Santana – condenado a 62 anos e 1 mês de prisão, em dezembro de 2016.

Reviravolta

A arquiteta Adriana Villela também foi condenada pelo Tribunal do Júri de Brasília, em 2 de outubro de 2019, a 61 anos e três meses de prisão em regime inicialmente fechado, pelos homicídios triplamente qualificados e por furto qualificado dos pais e da empregada da família.

No entanto, em 2 de setembro, em decisão apertada, a Sexta Turma do STJ decidiu, por 3 votos a 2, anular a condenação da arquiteta, acusada de ser a mandante do crime que levou à morte dos pais dela e a empregada que trabalhava na casa.

Ao final de setembro, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou embargos de declaração em face da decisão do STJ e pretende recorrer da decisão.

Relembre o caso

O "crime da 113 Sul" ganhou repercussão em 28 de agosto de 2009, quando o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Villela, a esposa dele, Maria Carvalho, e a empregada da família, Francisca da Silva, foram encontrados mortos com mais de 70 facadas, no apartamento onde viviam.

A apuração do caso levantou questionamentos, tanto pela forma como foi conduzida quanto por episódios que fugiram do padrão esperado em investigações criminais. Entre os pontos polêmicos, estão a consulta à vidente Rosa Maria Jaques para identificar os suspeitos envolvidos no caso, denúncias de tortura envolvendo investigadores e a prisão da delegada Martha Geny Vargas Borraz, responsável pelo início das investigações

Adriana Villela foi considerada a mandante dos crimes. Ela teria contratado Leonardo Campos Alves, ex-porteiro do prédio do casal, para cometer os homicídios, oferecendo dinheiro e joias como pagamento. Leonardo, por sua vez, combinou a execução com o sobrinho, Paulo Cardoso Santana, e com Francisco Mairlon Barros Aguiar, que também seriam recompensados.

As investigações mostram que, no dia do crime, Leonardo levou os dois até a 113 Sul e os aguardou nas proximidades. Paulo e Francisco entraram no imóvel com base nas informações repassadas por Leonardo e Adriana. As vítimas foram atacadas com facas e receberam, ao todo, 73 golpes, a maioria quando já estavam caídas. Para simular o latrocínio, os criminosos levaram dinheiro e joias da casa.

O MPDFT sustentou que se tratava de homicídios triplamente qualificados, e não latrocínio, conforme sustentava a defesa. Segundo a acusação, os assassinatos de José e Maria foram motivados por razão torpe, devido a desentendimentos financeiros entre os pais e a filha, que dependia deles economicamente. A morte de Francisca teria ocorrido para garantir a impunidade, já que ela poderia reconhecer os autores. Além disso, os criminosos usaram meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas dentro de casa.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 13/10/2025 21:45 / atualizado em 13/10/2025 21:46
