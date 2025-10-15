InícioCidades DF
ANIMAL SILVESTRE

Resgate de porco-espinho mobiliza militares em Ceilândia; veja o vídeo

O animal foi visto circulando no P Sul e, após o resgate, foi solto em área de Cerrado próximo a UnB

Porco-espinho Ã© resgatado em CeilÃ¢ndia - (crédito: PMDF/DivulgaÃ§Ã£o)
Porco-espinho Ã© resgatado em CeilÃ¢ndia - (crédito: PMDF/DivulgaÃ§Ã£o)

Um porco-espinho foi visto circulando na QNP 36, no P Sul, em Ceilândia, e mobilizou os policiais militares do 8º Batalhão na noite de terça-feira (14/10). O ouriço foi resgatado sem ferimentos com o apoio e orientação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o resgate, o porco-espinho foi solto em uma área de Cerrado próximo à Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto Brasília Florestal (IBF). Veja:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 15/10/2025 07:58
SIGA
x