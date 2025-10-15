Resgate de porco-espinho mobiliza militares em Ceilândia; veja o vídeo

Um porco-espinho foi visto circulando na QNP 36, no P Sul, em Ceilândia, e mobilizou os policiais militares do 8º Batalhão na noite de terça-feira (14/10). O ouriço foi resgatado sem ferimentos com o apoio e orientação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Após o resgate, o porco-espinho foi solto em uma área de Cerrado próximo à Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto Brasília Florestal (IBF). Veja: