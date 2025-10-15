InícioCidades DF
CASO 113 SUL

Após ser libertado pelo STJ, Francisco Mairlon pede para ir em paróquia

Francisco Mairlon foi solto na madrugada desta quarta-feira (15/10) após 15 anos preso. Para STJ, ele foi condenado sem provas

Após ser libertado, Francisco Mairlon pede para parar em paróquia para agradecer - (crédito: Material cedido ao Correio)
Após ser libertado, Francisco Mairlon pede para parar em paróquia para agradecer - (crédito: Material cedido ao Correio)

Após 15 anos preso no Complexo Penitenciário da Papuda, Francisco Mairlon Barros Aguiar foi solto na madrugada desta quinta-feira (15/10). Após ser libertado, a primeira parada foi a Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, no Novo Gama. Mairlon fez questão de parar e agradecer pela liberdade concedida.

A paróquia fica próxima à casa onde Mairlon morava com a mãe antes de ser preso.

Mairlon foi solto após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acolheu recurso da ONG Innocence Project Brasil e trancou a ação penal contra ele.

Por Mila Ferreira
postado em 15/10/2025 12:28
