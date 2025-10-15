Após ser libertado pelo STJ, Francisco Mairlon pede para ir em paróquia

Após 15 anos preso no Complexo Penitenciário da Papuda, Francisco Mairlon Barros Aguiar foi solto na madrugada desta quinta-feira (15/10). Após ser libertado, a primeira parada foi a Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, no Novo Gama. Mairlon fez questão de parar e agradecer pela liberdade concedida.
A paróquia fica próxima à casa onde Mairlon morava com a mãe antes de ser preso.
Mairlon foi solto após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acolheu recurso da ONG Innocence Project Brasil e trancou a ação penal contra ele.
Por Mila Ferreira
postado em 15/10/2025 12:28