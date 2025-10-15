Foragido, suspeito de tentativa de homicídio no Gama é preso

Um homem suspeito de tentativa de homicídio no Gama foi preso pela Polícia Civil (PCDF). O crime ocorreu em 12 de setembro, próximo à Rodoviária do Gama. Na ocasião, o autor foi filmado golpeando com uma faca, na altura do peito, a vítima, que buscou atendimento no Hospital Regional do Gama (HRG) e sobreviveu.

No vídeo, gravado por uma testemunha, é possível ver o momento em que o agressor desferiu um golpe de faca no peito da vítima. Após os gritos de socorro, o autor fugiu do local.

Durante as investigações, o autor foi identificado e o delegado responsável pediu por sua prisão, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. O homem foi localizado e preso na tarde de segunda-feira (13/10) próximo ao local do crime por agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), que contaram com o apoio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO).