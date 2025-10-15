InícioCidades DF
INCÊNDIO

Vídeo: Incêndio atinge pertences de pessoa em situação de rua na Asa Norte

Chamas foram controladas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. O dono dos objetos não foi encontrado e ninguém ficou ferido

Incêndio atinge pertences de pessoa em situação de rua na Asa Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Incêndio atinge pertences de pessoa em situação de rua na Asa Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio que atingiu pertences de uma pessoa em situação de rua, no canteiro central entre as quadras 716/916 Norte, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite de terça-feira (14/10).

Quando as equipes chegaram, encontraram os objetos do morador em chamas. Os bombeiros rapidamente montaram uma linha de mangueira pressurizada e conseguiram extinguir o fogo com o apoio de duas viaturas. 

No vídeo, divulgado pela corporação, é possível ver os militares tentando controlar o fogo, que atinge uma espécie de barraca improvisada. Veja:

 

De acordo com a corporação, não houve feridos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para prestar apoio, mas o morador não foi encontrado. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

