Cachorro-do-mato é resgatado em obra residencial no Lago Sul

Animal silvestre é resgatado pelo corpo de bombeiros - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Na manhã desta quarta-feira (15/10), um cachorro-do-mato foi resgatado em obra no Lago Sul pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os bombeiros atenderam ocorrência feita pelos trabalhadores da construção residencial na QL 20 do Lago Sul, às 7h20, empregando uma viatura.

O animal silvestre da espécie Cerdocyon thous se encontrava preso em uma tubulação da obra. Ele estava pouco reativo, porém consciente, atento ao ambiente e não demonstrava comportamento agressivo ou tentativa de fuga.

A equipe realizou a captura segura do animal, utilizando uma rede e colocando-o em uma caixa de transporte. Em seguida, o cachorro-do-mato foi encaminhado ao Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília (FJZB) para avaliação e cuidados.

O resgate foi realizado no âmbito do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025 e coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM). O projeto tem como objetivo atender ocorrências envolvendo o resgate de animais silvestres vertebrados — como aves, mamíferos e répteis nativos.

Na presença de animais silvestres, o CBMDF recomenda que se mantenha distância e ligue no telefone 193.