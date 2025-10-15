Harlem Globetrotters chegam à capital e levam alegria a ginásio de Ceilândia

A magia do basquete tomou conta do ginásio esportivo da Escola Parque de Ceilândia nesta terça-feira (15/10), quando os Harlem Globetrotters, o time de basquete mais famoso do mundo, desembarcaram na região para uma ação social que deixou estudantes e moradores em êxtase. O evento, aberto à comunidade, faz parte da turnê nacional do grupo no Brasil e antecede a apresentação oficial que será realizada no próximo dia 17 de outubro, às 20h, na Arena BRB Nilson Nelson.

A quadra se transformou em palco de acrobacias, risadas e muita emoção. Cerca de 400 alunos da rede pública de ensino e integrantes do Projeto Social Filadélfia de Basquete tiveram a chance de dividir a quadra com os ídolos. “A gente está falando de inspiração. Tem muitas crianças que pretendem ser jogadores de basquete. Isso pode, de alguma forma, ajudar elas a se transformarem em bons cidadãos e, eventualmente, em bons atletas”, destacou Serginho Coelho, da Joy’n Entretenimento, responsável por trazer o espetáculo à capital.

Entre as estrelas do time estava Sweet Lou II, que herdou o número 41 do pai, jogador dos Globetrotters na década de 1950. O atleta, que integra o time há oito anos, vibrou com a recepção calorosa. “As pessoas são doces, a comida é maravilhosa. Fazer as crianças felizes faz o time feliz. Amamos inspirar e mostrar que elas podem fazer tudo o que quiserem”, afirmou.

Morador da Samambaia, Felipe Mateus, de 38 anos, que trabalha com basquete de rua e projetos sociais, não conteve a emoção. “Indescritível. Os Globetrotters são referência pra gente. Ver eles aqui, tão perto, é motivo de orgulho e motivação”, celebrou.

Para as crianças, o dia ficará marcado para sempre. “Eu nunca tinha visto alguém famoso assim. Foi muito absurdo ver as jogadas deles de tão perto. Estou muito feliz porque foi legal!”, disse Maria Flor, 12, estudante do CEF 2.

Para o jovem Daniel Paraguaçu, 16, que participou das mini partidas, o momento foi a realização de um sonho. “Sempre vi eles em vídeos e ouvia muitas histórias. Nunca imaginei que viriam na Ceilândia e que dividiria a quadra com eles. Um dia com certeza eu quero estar no meio deles também e me tornar jogador também”, declarou.

O evento contou com a presença de autoridades do Governo do Distrito Federal, entre elas a governadora em exercício Celina Leão, o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. Todos participam da abertura da ação para fortalecer o compromisso de incentivar o esporte e a integração social por meio de iniciativas que aproximam a comunidade de grandes referências mundiais.