Crime da 113 Sul: "Estou saboreando a liberdade", diz Francisco Mairlon

Solto na madrugada desta quarta-feira (15/10) depois de 15 anos preso acusado de ser um dos executores do Crime da 113 Sul, Francisco Mairlon Barros Aguiar, 37 anos, falou sobre a liberdade e sobre os momentos difíceis vividos na prisão.

“Estou saboreando a liberdade, estou saboreando cada momento. É muita emoção”, disse ele com a voz e as mãos trêmulas durante entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (15/10) na casa dos pais dele, no Novo Gama, em Goiás.

Francisco enfatizou a importância do apoio da família durante o tempo em que esteve preso. “Eu tive que ser muito resiliente. A situação é muito pesada dentro do sistema penitenciário. Se eu não tivesse uma estrutura familiar, poderiam ter acontecido coisas ruins comigo”, afirmou.

“Nenhum tipo de reparação, nem dinheiro, nem nenhuma palavra que a Justiça possa falar vai compensar o sofrimento que passei. É uma dor insuportável que passei lá dentro (da cadeia)”, ressaltou Francisco.

Na terça-feira (14/10), ele foi inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O julgamento teve uma reviravolta durante a sessão: o voto inicial do relator era pela anulação da decisão de pronúncia e da condenação. Contudo, após um aparte do ministro Rogerio Schietti Cruz, prevaleceu o entendimento de que o correto seria o trancamento total da ação penal, encerrando definitivamente o processo e restaurando a liberdade plena de Francisco.

Em 2009, foram mortos o ex-ministro do TSE José Guilherme Villela, a esposa dele, Maria Carvalho, e a empregada da família, Francisca da Silva. Francisco era apontado como um dos três executores do triplo homicídio.